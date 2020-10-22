Гудков сообщил о попытке "опросить" его Центром по противодействию экстремизму

Бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков в своем Telegram-канале сообщил, что Центр «Э» МВД России (по противодействию экстремизму) попытался вынудить его без повестки прийти на Петровку, 38 для дачи «объяснений» по неизвестному делу о публикациях в соцсетях.

«Вот и по мою душу пришел центр "Э". Кинули в ящик настоятельное приглашение на "опрос". (...) Работают, стараются. Выборы близко», — пишет политик.

В качестве основания для вызова в документе указан закон «О полиции» и проверка. С чем она связана, не уточняется. Уведомление не было отдано лично в руки Гудкову, это следует и из того, что его отрывной «корешок» не заполнен и не удален.

Гудков также рассказал, что решил проигнорировать приглашения от врио главы Центра по противодействию экстремизму А. В. Рогожина явиться к майору полиции Александру Яцуху. Однако он позвонил туда и на вопрос, о чем его собираются спрашивать, ему пояснили: «Разговор есть, про публикации в интернете». На уточняющий вопрос, о какой публикации идет речь, собеседник отвечать отказался.

Напомним, что в мае этого года был принят закон, расширяющий список статей, за судимость по которым гражданам запрещается участвовать в выборах. При этом выборы в Государственную думу, в которых может принять участие г-н Гудков, запланированы на осень 2021 года. О своем выдвижении на них уже заявила сторонник Алексея Навального Любовь Соболь, а также депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.