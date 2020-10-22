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Будет нехорошее решение: таролог о "болезни Путина"

Политика
10:37, 22 октября 2020

Будет нехорошее решение: таролог о "болезни Путина"

Российский президент Владимир Путин в последние два десятка лет остается самой обсуждаемой политической фигурой в стране, что, впрочем, вполне логично, учитывая пост, который он занимает. Разумеется, риторика в отношении главы государства звучит самая разная. К примеру, заявления оппозиционных политиков, публицистов и политологов все чаще основаны на обвинениях в отсутствии преемственности и сменяемости власти, в установлении едва ли не персонального контроля над всеми государственными институтами, а также в желании «править Россией вечно».

Однако в последнее время ключевые спикеры подают в информационное поле совершенно иной нарратив, отмечая, что Владимир Владимирович уже не готов поддерживать свое влияние и даже планирует покинуть президентский пост. Основным идеологом этой версии стал политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, неоднократно отмечавший, что «Путину придется уйти по личным обстоятельствам непреодолимой силы», очевидно намекая на неизвестную болезнь президента.

Возможно, эти слова не вызвали бы тревоги, если бы впоследствии о «болезни Путина» не заявил его бывший сокурсник, экс-разведчик КГБ Юрий Швец, а журналисты не заговорили о дочери президента Светлане Тихоновой, которая курирует разработку лекарств от рака и средств, позволяющих «радикально продлить жизнь».

Как бы там ни было, но дискуссия вокруг состояния здоровья российского лидера в последнее время действительно усиливается, а потому представляет огромной интерес не только для прессы и экспертов, но и для любого стороннего наблюдателя, так или иначе интересующегося судьбой страны.

Прокомментировать эти заявления взялась автор трех печатных книг, преподаватель таро, таролог Анна, более известная в узких кругах под псевдонимом Сестра Ай-Си. Отвечая на вопрос об участившихся разговорах о плохом состоянии здоровья Владимира Путина и о том, как это может отразиться на гражданах страны, специалист отметила некоторую манипулятивность подобных заявлений, а также подчеркнула, что ситуация прояснится ближе к весне.

«Здесь мы сталкиваемся с людьми, которые имеют возможность манипулировать общественным мнением. Собственно, с подобными манипуляциями мы, возможно, уже сталкиваемся: идет проверка реакции общества на информацию подобного рода. Вбросы о плохом состоянии здоровья делаются руками не совсем лояльных президенту людей. Это достаточно любопытно: кому и зачем нужна подобная проверка? В любом случае, время проверок закончится и будет какое-то решение, не совсем хорошее решение, которое негативно отразится на населении страны. Это будет касаться преемственности власти. Та борьба, которая наметилась сейчас, как минимум до весны будет вне наших глаз – она будет подковерная, закулисная. Уже весной все, возможно, вскроется, и Россию ожидает совершенно новая ситуация, с которой мы еще не сталкивались», – рассказала таролог.

 

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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