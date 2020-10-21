Запрет выражать мнение и изменение порядка выбора главы КС приняты во втором чтении

Госдума во втором чтении одобрила законопроект «О Конституционном суде», который позволит людям, не являющимися судьями Конституционного суда председательствовать в нем, а также запретит всем его судьям разглашать свое особое мнение при других людях.

Как отмечает «Интерфакс», ранее зампред комитета ГД по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов пояснил, что таким образом главой КС сможет стать человек из политики.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, законопроект был одобрен большинством депутатов во втором чтении. Также в нем содержится раздел, который напрямую запрещает публиковать свое особое мнение по делам, которые не только рассматривает суд, но и может рассмотреть когда-либо. Свою позицию по вопросу даже без обоснования судьям нельзя будет не только публиковать в СМИ или соцсетях, но также говорить их при других людях, в том числе представителях власти, который могут рассказать о нем.

В случае принятия законопроекта судьям КС будет полностью запрещено разглашать содержание заседаний суда или результаты голосования. Единственный способ изложить свое несогласие с позицией суда — написать особое мнение и приобщить его к протоколу, который закрыт для общественности.