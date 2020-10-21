"Совесть нации", "Национальный герой", "Голубь мира" и множество других заслуг и наград Леонида Рошаля

За свою карьеру Леонид Рошаль получил множество наград, но по его признанию, самая высшая из них – улыбки выздоравливающих детей.

Когда сторонники Навального в очередной раз обрушили критику на Леонида Рошаля, заступившегося за омских врачей, россияне искренне возмутились оскорблениями в адрес одного из самых заслуженных медицинских деятелей страны. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, в свою очередь, назвал его «совестью нации», поставив в один ряд с Булгаковым, Высоцким, Лихачевым и Граниным.

Доктор Рошаль с 2015 года трудится в должности президента Института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы. В июне текущего года Леонид Михайлович получил звание «Герой Труда Российской Федерации» из рук президента Владимира Путина. Это высшая степень отличия, вручаемая за особые трудовые заслуги перед государством и народом, и доктор Рошаль, без сомнения, достоин ее, а также множества других полученных им наград.

Так в 2018 году, в свою 85-летнюю годовщину, доктор Рошаль был признан «Человеком года ЦАО», ему вручили главный приз премии «Общественное признание» – статуэтку в виде хрустального цветка с десятью лепестками. Кроме того Леонид Рошаль удостоен премии Федерации еврейских общин России «Человек года»-2007, в 2006 году он стал «Человеком десятилетия», в 2005 году получил звание «Европеец года», в 2004 году завоевал гран-при национальной премии «Россиянин года». Более того, удостоен ордена «Золотая Звезда» как национальный герой России, а также лауреат премий «Голубь мира» и «Символ Науки», и многое другое.

Есть у этого замечательного человека и неофициальные звания. Например, титул «детского доктора мира» он получил от журналистов, писавших о его работе за рубежом. Его помощь пострадавшим детям Армении, Румынии, Ирана, Югославии, Израиля, Японии и других стран сложно переоценить. Кроме того доктор Рошаль принимал активное участие в освобождении заложников терактов на Дубровке в 2002 году и в бесланской школе в 2004 году. Его заслуги отмечены не только российскими наградами, но и медалью «Во Славу Осетии», монгольским Орденом Полярной звезды и пакистанской Ммедалью Великого Лидера и другими знаками отличия.

Однако, как признают близкие и родственники, несмотря на колоссальные достижения и заслуги в медицине, доктор Рошаль по натуре скромен. Сам же он считает, что лучшая награда для врача – это улыбки выздоровевших детей. По сей день он продолжает трудиться, спасая детские жизни.