Многоходовочка: СМИ прогнозируют Дмитрию Медведеву неожиданную должность

Запущенный российским президентом Владимиром Путиным процесс перераспределения властных полномочий под формируемый на ближайшее будущее Госсовет, что станет одной из самых масштабных реформ власти в новейшей истории страны, спутал карты, а может даже и мысли, многим политологам. Теперь сценарии, которые готовит Кремль, уже не выглядят столь очевидными и закономерными, а прогнозы преимущественно зиждутся на той информации, которой удается просочиться в информационное пространство.

Кто бы что ни говорил, но сейчас сложно даже назвать хотя бы примерную расстановку сил и персон в будущей системе власти страны и определить, каким будет круг их полномочий. Но дискуссия активно ведется, хотя бы по той причине, что представляет интерес не только для экспертных кругов, но и для общества в целом. К примеру, совсем недавно СМИ усмотрели в последних событиях намек на то, что отправленный в начале текущего года в отставку с поста премьера Дмитрий Медведев в будущем может получить принципиально новую должность, которая, к слову, выглядит весьма неожиданно.

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Как пишут авторы Telegram-канала «Околокремля», в инсайдах об обсуждаемом Государственной думой проекта закона о Конституционном суде просматривается противоречие. При этом они отмечают, что право президента вносить кандидатов на должность главы КС РФ может обернуться тем, что этот институт судебной власти однажды возглавит бывший премьер Дмитрий Медведев.

«Пресса твердит о том, что в поправках должно появиться положение, которое позволит президенту Владимиру Путину выдвигать кандидатуру председателя КС и его заместителя не из числа действующих судей. Эту инициативу сразу же интерпретировали в качестве возможности в будущем назначить в Конституционный суд человека с хорошим политическим и юридическим бэкграундом, чтобы придать этому институту судебной власти дополнительный вес. Среди имен фигурирует и такой кандидат, как Дмитрий Медведев, в котором органично сочетаются оба указанных фактора.

Впрочем, подобный подход не соотносится с другими инициативами думского профильного комитета. К примеру, запрет на публичное обсуждение рассматриваемых дел, а также на публикацию особого мнения в случае несогласия кого-то из членов КС с решением его коллег. Отныне судья Конституционного суда должен быть фигурой аполитичной, которая не будет ставить под сомнение легитимность любых решений коллегии. Проще говоря, в заданных параметрах, назначение главой КС Дмитрия Медведева и любого иного политика может утратить свою функциональность, которая основывается на общественном авторитете», – говорится в сообщении.