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Станислав Белковский: Путин добивается бессмертия через своих детей

Политика
20:23, 20 октября 2020

Станислав Белковский: Путин добивается бессмертия через своих детей
Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube
Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube

Российский президент Владимир Путин всегда был самой обсуждаемой персоной в стране. Шутка ли – первое лицо государства, один из самых влиятельных политиков не только России, но и мира, человек, так или иначе занимающий свое место во власти двадцать с лишним лет. Вот только в последнее время, как твердят многочисленные журналисты и политологи, Владимир Владимирович утратил прежние позиции и даже потерял контроль над ситуацией.

Аргументация у этих заявлений самая разная. Кто-то утверждает, что контроль над президентом России давно захватила некая влиятельная группа, которая диктует ему свои условия, другие и вовсе называют Кремль «колониальной администрацией» и давно обвиняют власть в работе на интересы западного истеблишмента. Есть и те, кто считает, что в силу возраста и соответствующего состояния здоровья глава государства уже просто не может в полной мере «тянуть» на себе весь тот функционал и контроль, которыми он в свое время и наделил президентскую должность.

Удивительно или нет, но на этом фоне даже появились заявления о том, что российский лидер собирается покинуть свой пост еще до завершения срока его президентских полномочий. И причину этому нашли весьма прозаичную. К примеру, как рассказывал ранее известный российский политик и политолог Валерий Соловей, причина подобного сценария кроется в «личных обстоятельствах непреодолимой силы», намекая на проблемы со здоровьем, которые якобы не позволяют Путину оставаться «у руля».

Иными словами, вокруг Владимира Владимировича сформирован не самый приятный для него самого нарратив, согласно которому будущего в большой политике у него может и не быть. Впрочем, все это разговоры. Действительность же куда проще: Владимир Путин на данный момент является президентом России, продолжает активно вести работу и даже, как считают все те же политологи, подготовил себе плацдарм для возможного повторного избрания президентом.

Более того, теперь главу государства обсуждают с еще одной, можно сказать, неожиданной стороны: дескать, Путин задумался о бессмертии. К примеру, совсем недавно, все тот же профессор Соловей рассказывал о том, что дочь Путина занимается научной работой, в рамках которой ищет некие чудо-лекарства для «радикального продления жизни». Причем Валерий Дмитриевич оказался не единственным, кто поднял эту тему.

Так, совсем недавно известный российский политолог Станислав Белковский высказался в очень похожем ключе. В беседе с журналисткой Натальей Влащенко, напомнившей о том, что в последнее время в дискуссиях все чаще всплывает утверждение, якобы «Путин мечтает о бессмертии» и проведшей параллели с Павлом Дуровым, эксперт отметил, что президент «добивается бессмертия через собственных детей» и даже назвал ряд признаков, подтверждающих подобную теорию.

«Павел Дуров заявил, что необходимо жить одному. Владимир Путин как раз живет один, просто он живет в некоем астральном или космическом одиночестве. Прежде всего, он добивается бессмертия через собственных детей – к примеру, Екатерина Тихонова курирует научные генетические разработки, которые могут дать физическое бессмертие. А не так давно стало известно о совещании, в котором принял участие очень близкий к президенту священнослужитель, у которого та же Тихонова интересовалась, можно ли считать генетические исследования оправданными с точки зрения христианства», – подчеркнул Белковский в интервью Youtube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

Впрочем, зная любовь Станислава Александровича завуалировать свое мнение под отчасти скептические, отчасти ироничные высказывания, интерпретировать его слова можно сразу несколькими путями. А потому задачу эту стоит оставить времени, отметив лишь знаковость момента – в экспертной среде заговорили о Путине и бессмертии, употребляя эти слова в одном предложении все чаще.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube

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