США не намерены допустить строительства "Северного потока-2" – санкции расширены

Государственный департамент США накладывает дополнительные санкции на проект газопровода «Северный поток-2». Теперь под них будут подпадать также компании, которые оказывают услуги или финансируют «модернизацию и установку оборудования» для судов, привлеченных к строительству, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сайт ведомства.

«Мы хотим убедиться, что все стороны ясно понимают, что они могут подпадать под наши санкции», — поясняет Фрэнсис Фаннон, помощник госсекретаря по энергетическим вопросам. Он добавил, что это «подходящий ответ», учитывая объемы работы, оставшийся авторам проекта.

После введения первых санкций строительство прекратило одно из судов. Теперь, уверены в Госдепартаменте, к работам намерены привлечь корабль «Академик Черский». При этом отмечается, что необходимого для прокладки оставшегося трубопровода оборудования у него на борту нет. Расширение санкций направлено на то, чтобы предотвратить его установку.

Газета сообщает, что власти США намерены «использовать весь спектр санкционных властей для остановки строительства».