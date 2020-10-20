Кремль считает, новые украинские базы в Черном море могут подорвать стабильность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен построить две военноморские базы в Черноморском регионе, которые будут снабжены системами обороны, разработанными совместно с Турцией.

По словам Зеленского, базы нужны для защиты государства как с воздуха, так и с воды. Кроме того, он подчеркнул, что систему обороны страна намерена развивать и в киберпространстве.

Базы и флот должны вызвать нежелание соседних стран проводить военные операции против Украины:

«Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или забрать у Украины часть территории без единого выстрела»,

— приводит его слова РБК со ссылкой на украинское агентство.

Турция же окажет Украине помощь в работе над корветами, военными дронами и системами ПВО.

Комментируя заявление украинского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такие планы могут негативно отразиться на стабильности в этой зоне: «Безусловно, создание каких-то военных баз (...) c учетом всех имеющихся реалий может иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе».

Представитель Кремля также считает необходимым проанализировать слова Зеленского и узнать подробности планов Украины.