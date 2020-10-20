Канал Nexta организовал конкурс на ребрендинг из-за признания экстремистским

Верховный суд Беларуси признал телеграм-канал Nexta Live экстремистским. В частности, таковыми признаны логотип канала и его материалы, передает RTVi.

По мнению суда, на ресурсе присутствовали все признаки экстремистской деятельности, среди которых публичные призывы к массовым беспорядкам. Теперь Минстерство информации РБ должно внести Nexta Live и логотип канала в республиканский список экстремистских материалов.

У Nexta Live, которая стала основным источником информации о проходящих в Беларуси протестах, сейчас насчитывается 1,9 миллиона подписчиков.

Отмечается, что каналы Nexta и сатирическая версия канала Luxtra не были признаны экстремистскими. Вскоре после заявлений Верховного суда команда проекта анонсировала ребрендинг.

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», — говорится в сообщении канала.