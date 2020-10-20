Бастрыкин перенаправил сибирским следователям вопрос о деле Навального

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник сообщил, что коллективный депутатский запрос на возбуждение уголовного дела по факту покушения на оппозиционера Алексея Навального передан Следственным комитетом в Западно-Сибирское управление на транспорте. Об этом пишет «Интерфакс».

Такое решение было принято за подписью главы СКР Александра Бастрыкина. В Сибири должны разобраться с доводами, изложенными в обращении.

«Врачи указывают на очевидные признаки отравления ядом, включающим в себя боевые отравляющие вещества. (...) Как представители жителей Санкт-Петербурга мы убеждены, что необходимо тщательное и максимально открытое расследование обстоятельств, связанных с этими событиями», — указывается в запросе.

Помимо Резника, под обращением подписались Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Рассудов и Михаил Амосов. Авторы настаивают на том, чтобы дело было возбуждено по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.