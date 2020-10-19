Депутату Шереметьеву просят назначить условный срок

Пресс-служба Замосковорецкого суда в Москве сообщила, что прокуратура просит осудить депутата Мосгордумы Олега Шереметьева на четыре года условно. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, против члена партии КПРФ возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что депутат в течение четырех месяцев назначал своему помощнику премии от 350 до 600 тысяч рублей, которые тот должен был передать ему, а он, в свою очередь, премировать ими других помощников, которые работают на общественных началах.

По версии следствия, Шереметьев фактически присваивал эти деньги себе.

Сам депутат отказывается признавать вину. В КПРФ называют дело политически мотивированным.

Помимо условного срока для Шереметьева также требуют компенсацию в размере двух миллионов рублей и испытательный срок пять лет.

Сейчас депутат находится под домашним арестом.