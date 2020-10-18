В Минске завершился "Партизанский марш": 30 тысяч протестующих, стрельба, взрывы

В Минске традиционно прошла воскресная акция протеста, которая, по оценкам «Интерфакса», набрала более 30 тысяч человек. Митинг начался с привычной блокировки мобильного интернета по требованию властей и перекрытия города кордонами силовиков и спецтехники.

В очередной раз шествие несогласных с режимом непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прошло не без тяжелой военной техники и массовых задержаний: по данным МВД, силовики схватили не менее 50 человек, по оценкам правозащитного центра «Вясна» — как минимум 55 человек. Задерживали люди в масках и без опознавательных знаков всех подряд без видимых причин, даже обычных прохожих, отмечает корреспондент «Интерфакса».

В отдельных случаях на митинге были слышны взрывы, предположительно, светошумовых гранат. Также силовики признали, что стреляли в воздух резиновыми пулями: «Произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни», — сказали в ГУВД Мингорисполкома. Использование светошумовых гранат сегодня они отрицают.

Митингующин, в свою очередь, вели себя мирно, столкновений с силовиками не наблюдалось: упершись в кордон возле проспекта около метро «Автозаводская», протестанты развернулись и пошли в обратную сторону.