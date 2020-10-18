Сергей Кравцов: "Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет"

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заверил, что федеральное ведомство не намерено объявлять обязательный карантин в школах по всей стране. По его словам, ситуация на данный момент «контролируемая», а все решения о переводе детей на удаленку должны приниматься в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения», — приводит его слова ТАСС.

Также он добавил, что сейчас лишь около сотни школ по всей стране закрыты на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. В процентном соотношении это всего 0,31% от общего числа учебных заведений среднего образования. Кроме того, Кравцов отметил, что в части из них карантин связан с «сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ»: «Это штатная ситуация», — пояснил министр.

При этом любые принимаемые меры вплоть до внеплановых каникул должны учитывать максимально допустимую учебную нагрузку на детей и учебную программу, которая должна быть освоена.

Кроме того, Кравцов заверил, что вакцинация учителей является полностью добровольной, а привлечение студентов для проведения работ в школах не будет носить массовый характер, причем самих студентов также подвергнут некоему отбору.