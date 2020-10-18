Сенат США вызвал глав Google, Facebook и Twitter поговорить о цензуре в соцсетях

Представители Республиканской партии США настояли на вызове руководителей крупнейших социальных сетей Google (YouTube), Facebook (владеет Instagram) и Twitter на слушания в торговый комитет Сената США за несколько дней до выборов президента.

Марк Цукерберг, Сундар Пичаи и Джек Дорси должны будут рассказать комитету, каким образом в их соцсетях работает модерация пользовательского контента. Таким образом в Сенате рассчитывают понять, работает ли статья 230 американского законодательства, принятая в 1996 году и получившая название «Акт о соблюдении приличий в интернете». Целью комитета является попытка разобраться, позволяет ли закон в должной степени регулировать работу соцсетей, чтобы они не могли вводить политическую цензуру, исходя из собственных взглядов.

Газета The Wall Street Journal писала, что инициатором незапланированной встречи стали представители Республиканской партии, который настояли, чтобы она прошла до выборов президента, в то время как демократы не стали с этим спорить, сочтя это не слишком принципиальным моментом.

Причиной, по которой эта тема стала столь актуальной для республиканцев, может быть недавнее решение Twitter запретить пользователям распространять негативный материал New York Post о Хантере Байдене, сыне главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Хотя Дорси, возглавляющего Twitter, планируют допросить по этому поводу раньше — 23 октября. При этом к настоящему времени соцсеть отказалась от этого запрета.