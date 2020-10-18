МИД Армении: Если в соседних странах появится чума, виноват будет Азербайджан

Азербайджан отказывается вывозить раненых военнослужащих из зоны боевых действий при посредничестве Красного Креста, регулярно нарушая гуманитарное перемирие, заявляют в МИД Армении.

По словам Минздрава страны, в регионе может вспыхнуть эпидемия чумы, которая перекинется и на соседние страны.

«Повреждение систем водоснабжения и канализации вызывает неблагоприятные санитарные условия, делает невозможным проведение правильной очистки и дезинфекции, создавая благоприятные условия для развития и распространения инфекционных кишечных заболеваний (холера, гепатит А, дизентерия и т.д.)», — пишет Минздрав Армении в своем Facebook.

В министерстве уточняют, что в силу географического расположения не исключено и возникновение на территории эпидемии чумы, такак «зона боевых действий проходит через районы природных вспышек Зангезур-Карабаха и доаракской чумы». Там поясняют, что в здесь присутствуют «патогены, и передатчики» болезни. Её передачу и распространение обеспечивают трупы, которые странам не удается захоронить, порождая тем самым очаги различных инфекций, разносимым дикими животными.

В Ереване поясняют также, что в случае распространения чумы и других инфекций, они могут быстро попасть в Иран из-за близости границы и наличия реки Аракс.

«Военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность в случае вспышек и эпидемий во время боевых действий и послевоенного периода, поскольку оно постоянно нарушает требования гуманитарного прекращения огня, подписанного 10 октября, для обмена трупами», — говорится в сообщении Минздрава.