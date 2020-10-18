Финский фактчек, Карабах воюет, "силотворец" Трамп и Иран. Главное к 18 октября

Гуманитарное прекращение огня в Нагорном Карабахе, установленное между Арменией и Азербайджаном, продлилось около часа. Сегодня ночью стороны продолжили обмениваться ударами и взаимными обвинениями в нарушении мирного соглашения.

Завершился срок оружейного эмбарго Совбеза ООН против Ирана. В МИД государства заявили, что все ограничения «автоматически перестают действовать». Также истекает срок персональных санкций, запрещающим ряду иранских граждан въезжать в страны ООН. Тегеран подчеркивает, что это провал американской политики по продлению санкций и что 90% ВПК страны не зависят от импорта. Ранее США в одностороннем порядке подливали санкции против Ирана.

Протесты в Хабаровске в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала проходят уже 100 дней подряд: после вчерашней акции, на которую пришли от 500 до тысячи жителей города, митинги продолжились и сегодня.

Президент США Дональд Трамп намерен «устанавливать мир с позиции силы». Как он написал в своем Twitter, «ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладает» США. При этом он заметил, что вовсе не стремится его применять.

Турция может начать добычу газа в Черном море уже в 2023 году, пишет The Bell со ссылкой на Daily Sabah. В промышленных объемах добыча начнется к 2025 году. Накануне глава государства Рэджеп Эрдоган заявил, что в обнаруженном месторождении газа почти на треть больше, чем считалось ранее — 405 млрд кубометров.

С переходом на удаленку сотрудники компаний из Кремниевой долины стали больше уставать, у них серьезно усилилось выгорание, проблемой стало нахождение баланса между личной жизнью и работой. Как пишет Business Insider со ссылкой на опрос Blind, среди сотрудников Facebook сильнее уставать стали 81%, а в Google на 79%. Показатель выгорания увеличился с докарантинных 61% до 68% сейчас. Большинство сотрудников также говорят, что стали дольше работать.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что проблемы со въездом в страну трудовых мигрантов не отразятся на своевременной уборке улиц столицы, которой займутся жители регионов: «Мы и эту задачу решаем, очень много привлекаем людей из других регионов», — приводит его слова «Интерфакс». Он отметил, что мигрантов стало меньше на 40%, а москвичи не готовы работать лопатами и метлами на улицах города.

Одна из крупнейших газет в Финляндии «Илталехти» написала, что Александр Пушкин «с достаточной степенью уверенности умер от туберкулёза», обращает внимание «Фонтанка». На то, что писателя застрелили на дуэли газете напомнили её читатели, довольно сильно удивившиеся такому фактчекингу финских журналистов. Также издание включило в список жертв туберкулеза Антона Чехова, но «Фонтанка» напоминает, что причиной его смерти, как выяснили учёные Куодрэмского института биологических наук в 2018 году, стал тромб, вызвавший кровоизлияние в мозг.