В Минске снова задерживают участников оппозиционных акций

В Минске сотрудники силовых ведомств начали задерживать участников студенческого марша, пишет «Новая газета». Также сегодня в столице Беларуси проходит женский марш.

СМИ пишут, что на текущий момент задержано около десяти человек. Силовики продолжают игнорировать тот факт, что журналисты показывают документы, и задерживают их. На этот раз в автозак попали сотрудники Tut.by, БелПАН и Onliner.

Студенты начали протестные мероприятия в 13:00 около здания МГЛУ. Всего на эту точку подтянулось 100-150 человек. Все направились по улице Козлова, а некоторые участники встали на колени на проезжей части.

В женском же марше участвует порядка тысячи человек, сообщает «Новая». «РИА Новости» между тем пишет, что на марш вышло «несколько десятков сторонников».

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, после того как были проведены выборы президента и объявлены результаты, согласно которым удерживающий власть президент Александр Лукашенко набрал более 80%.