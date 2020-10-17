Представитель России в ЕС назвал обоснование санкций "хилым"и неприемлемым

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал санкции, которые организация ввела в связи с «делом Навального».

Он назвал их «односторонними незаконными мерами», а также указал на то, что обвинения основаны на заявлениях со стороны Германии и Франции — ведущих тяжеловесов ЕС, чье мнение должно приниматься на веру.

«Кстати, среди ратующих за введение санкций явно были внутренние разногласия по этому вопросу, неслучайно в СМИ сначала появилась информация о девяти подпадающих под них лиц, потом их количество сократилось до шести», — цитирует Чижова «Интерфакс».

По мнению политика, обоснование санкций «с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое».

Кроме того, по словам Чижова, вводить санкции в текущей ситуации уполномочена только одна инстанция — Совбез ООН.

Напомним, органичительные меры введены против шести физлиц, а также НИИ органической химии и технологии. В качестве причины указывается отравление оппозиционного политика Алексея Навального.