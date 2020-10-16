Швейцария ввела санкции против строителей Крымского моста

Компании, которые работали над строительством Крымского моста, а также их руководители попали под санкции Швейцарии. О введении Берном ограничений сообщается на сайте Государственного секретариата экономики, обращает внимание The Insider.

Из опубликованных документов следует, что в санкционный лист включены гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель генерального директора инфраструктурных проектов«Стройгазмонтажа» Леонид Рыженькин. Кроме того, туда включены «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.

С ними запрещается заключать новые договоры, им ограничивают возможность проведения финансовых операций, а также продажи товаров двойного назначения.

Издание отмечает, что «Гранд Сервис Экспресс» также находится под американскими санкциями из-за работы в Крыму.