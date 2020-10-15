Власти: пикетчиков задерживают из-за того, что вокруг них собираются люди

Комитет по вопросам законности и правопорядка при правительстве Санкт-Петербурга ответил на запрос «Мемориала», потребовавшего снять неформальный запрет на одиночные пикеты.

В ведомстве пояснили, что пикетирование является публичным действием, а значит «предполагает участие неопределенного количества граждан», которые не стоят в пикетах. У того, кто проводит пикет, по мнению властей, цель заключается в «привлечении общественного внимания», что чревато скоплением людей, а это представляет опасность с точки зрения борьбы с коронавирусом.

Как отмечает «ОВД-Инфо», ранее подобное же объяснение поголовным задержаниям людей в одиночных пикетах дали и в Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева говорила, что одиночные пикеты «сопровождаются скоплением возле него людей, которые желают ознакомиться с выдвигаемыми требованиями, понаблюдать за происходящим и т. д.» Она также отмечала, что в данном случае формально нет никого, кто выступал бы как организатор акции и обеспечивал бы социальное дистанцирование.