Уже третий работник "Беларуськалия" приковал себя в шахте в знак протеста

Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил, что сотрудник предприятия Александр Курбан после ночной смены приковал себя внутри шахты, отказавшись выезжать на поверхность.

Таким образом мастер-взрывник решил продемонстрировать свой протест против «преступных действий незаконного руководства страны», поясняют в Telegram-канале стачкома.

До него в «Беларуськалии» уже два горняка Юрий Корзун и Олег Куделка поступали так же. Они, как и Курбан, протестовали против действующей власти режима Александра Лукашенко. При этом их акции длились не слишком долго: в течение нескольких часов обоих вытаскивали на поверхность силой.