СМИ назвали причину возможного ухода Лаврова с поста министра иностранных дел

О возможной отставке главы МИД России Сергея Лаврова с занимаемой должности в экспертных кругах говорят уже несколько недель. Впервые информация о возможном изменении статуса главы российской дипломатии и его потенциальном переходе в Совет Федерации заговорили еще накануне встречи президента России с сенаторами. Впрочем, непосредственно в указанные ранее даты отставки Сергея Викторовича не произошло, а сама тема немного утихла.

Актуализировать дискуссию вокруг политического будущего нынешнего главы Министерства иностранных дел удалось авторам ряда популярных Telegram-каналов, отметившим, что вопрос о снятии Лаврова с занимаемой должности все еще стоит в повестке дня. Более того, как писал ранее Telegram-канал «Незыгарь», на данный момент даже рассматриваются пять основных кандидатур, которые в будущем могут прийти на замену действующему главе внешнеполитического ведомства.

Авторы канала «Тайная канцелярия» даже нашли ряд причин, с которыми может быть связан уход Ларова из МИД. Как пишет канал, российский МИД в последнее время превратился в структуру, которая вообще не отображает потребности российского государства на глобальной арене и не обеспечивает защиту прав соотечественников за пределами страны.

«Если вспомнить, то ключевые победы России в последнее время достигались вовсе не в дипломатическом поле или посредством "мягкой силы", а в основном благодаря военной мощи. Однако бесконечно затыкать провалы отечественных дипломатов жизнями российских солдат невозможно. Ситуация доведена до смешной, сейчас с Россией не считаются даже самые маленькие из бывших союзных республик, которые традиционно было принято относить к сфере влияния Москвы. И самое большое, что в этой ситуации может сделать МИД России – это выразить озабоченность.

Даже перемирие в Нагорном Карабахе, введенное по итогам более чем 10-часовой дискуссии, не продлилось и суток. Это яркий показатель того, что Россией упущено все.

И эта ситуация стала возможной из-за кумовства, которое оплело структуру. Ведь вместо профессиональных дипломатов в МИД набрали любовниц и родственников чиновников, которые не знают языков и не разбираются в особенностях культуры и тонкостях жизни стран, в которые они были направлены», – пишет «Тайная канцелярия».

Авторы канала при этом подчеркивают, что на данный момент пришло время для проведения качественной перезагрузки МИД РФ и построения работы ведомства на совершенно других подходах, чтобы руководство страны и ее население в целом больше не были вынуждены краснеть за действия дипломатов, чтобы Россию уважали не меньше, чем когда-то Советский Союз.