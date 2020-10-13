Порошенко после выздоровления от ковида обратился к украинцам

Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил о получении отрицательного результата при тестировании на коронавирус.

Напомним, ранее экс-президент Украины и его дочь заболели ковидом. Состояние Порошенко в определенный момент оценивали как тяжелое, его кровь стала слишком густой, что невозможно было взять ее для анализа.

В своем обращении Порошенко поблагодарил врачей за то, что спасли его, но основным рефреном текста стала «безответственность властей». Он заявил, что оппозиция готовит подробный план по борьбе с коронавирусом на 2021 год, а также потребовал вернуть незаконно изъятые деньги из Фонда борьбы с коронавирусом.

Экс-президент призвал украинцев прийти на выборы 25 октября в масках. При этом он отметил, что маску важно надеть правильно, а не на подбородок. «С соблюдением социальной дистанции голосуйте за профессиональную команду в каждом регионе, городе, ОТГ и районе», — написал Порошенко.