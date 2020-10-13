МИД Норвегии обвинил Россию в августовской атаке на парламент

Пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии сообщила о том, что страна видит за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года действия России. Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

«На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия», — заявила глава МИД Ине Эриксен Серейде.

В начале сентября сообщалось, что хакеры получили доступ к электронной почте ряда норвежских депутатов и иных членов законодательного органа.

В августе из Норвегии был выслан сотрудник посольства России за «действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата».