Колесникова отказалась общаться с Лукашенко. Тихановский был, но прятался от камер

Адвокаты арестованных члена Координационного совета Марии Колесниковой и недопущенного до выборов Сергея Тихановского рассказали о круглом столе с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Первая вообще отказалась с ним встречаться, а второй настаивает, что поговорить о конституционной реформе можно, но только когда они будут на свободе.

Как пояснил адвокат Тихановского Виктор Мацкевич, его клиент старался скрываться от камер федерального телевидения (прятался под кепкой). Также он рассказал, что во время встречи «на протяжении пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам» (цитата по TUT.BY).

«Тихановский все же пытался довести свою позицию, что он находится под стражей по необоснованным обвинениям, и, пользуясь присутствием пресс-секретаря, возмутиться тем, что госСМИ распространяют о нем недостоверную информацию про то, что он работает на РФ, на Запад», — говорит его защитник, отметив, что его клиент также был готов поговорить о предлагаемых изменениях к Конституцию, «но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле».

Также Тихановскому впервые с начала ареста было позволено позвонить его жене, непризнанному президенту Беларуси Светлане Тихановской.

В свою очередь, Мария Колесникова, которая находится в СИЗО в Жодино, вообще отказалась ехать на встречу с Лукашенко. Она пояснила людям, пришедшим за ней, что не собирается допустить, чтобы неизвестные снова возили её по городу: «Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», — объяснил в эфире «Эха Москвы» ее адвокат Александр Пыльченко.

Кроме того, она обратила внимание, что вести диалог с оппозицией Лукашенко нужно было в августе, а сейчас уже слишком поздно: «Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить [насилие], сейчас все в тюрьме или выдворены из страны».