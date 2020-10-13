Германия призвала Россию определиться, принимает ли она демократию и право

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что России необходимо выбрать, каких ценностей она придерживается и каких отношений хочет с Западом.

«Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям: верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования, — объяснил он в интервью РИА Новости. —

Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе и какую общественную модель она хочет для себя».

По словам немецкого дипломата, восстановить доверие к РФ может «уважение и соблюдение основополагающих международных правил». В качестве примеров он назвал конфликт с Украиной и отравление оппозиционного политика Алексея Навального с использованием химического оружия из группы «Новичок».

Говоря о Навальном, он пояснил, что уже пять лабораторий независимо друг от друга подтвердили использование «Новичка», однако представители Кремля всё ещё настаивают на своей версии, отказываясь ответить на вопросы Запада: «До сих пор этого не произошло, факты просто не принимаются к сведению», — добавил он.