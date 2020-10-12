На выборах президента Таджикистана в пятый раз подряд победил Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших накануне, 11 октября, выборах президента Таджикистана.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиера Худоерзоду.

По его словам, за кандидатуру действующего главы государства отдали голоса 3 837 927 человек, или 90,92% избирателей. «На основании предварительных результатов ЦКВР приняла решение объявить Эмомали Рахмона избранным президентом Таджикистана», – сообщил Худоерзода.

За председателя Аграрной партии Таджикистана Рустама Латифзоду проголосовали 3,03% избирателей (127 746 человек), за лидера Партии экономических реформ Рустама Рахматзоду – 2,15% (90 587), за председателя Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода – 1,49% (62 835). Председатель Коммунистической партией Таджикистана Миродж Абдуллоев набрал 1,17% голосов (49 212).

Всего в голосовании приняли участие 4 221 076 человек, или 85,39% от общего числа избирателей.

Эмомали Рахмон занимает пост президента республики с 1994 года, этот срок будет для него пятым. В этот раз его выдвинула возглавляемая им Народно-демократическая партия, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи Таджикистана.