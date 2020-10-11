В Москве полицейские не объяснили причину задержания девушки с красно-белым зонтом

На Красной площади прошла акция в поддержку Беларуси: порядка 20 девушек пришли туда с красными и белыми зонтиками и фотографировались, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

Судя по опубликованному фото, только у одной из девушек Дины Авсюкевич зонтик был сразу и белым, и красным. В итоги именно её решили задержать сотрудники правоохранительных органов. Девушку увезли в ОВД «Китай-город», однако причину задержания так и не уточнили, пишет «ОВД-Инфо».

Вскоре после «беседы» с силовиками Авсюкевич отпустили, пишет «Апология протеста», адвокат которой должен был представлять интересы задержанной. «Надеемся, полиция дизайна дала точные инструкции, какими цветовыми палитрами безопасно пользоваться», — иронизирует пресс-служба правозащитной организации.