В Минске ОМОН задерживает аккредитованных российских журналистов госизданий

В Беларуси сегодня проходит традиционная воскресная акция протеста «Марш гордости». Оператор А1 снова отчитался в соцсетях, что по просьбе властей скорость мобильного интернета в столице была снижена, в центр Минска вновь стянуты техника и установлены оцепления, а силовики начали целенаправленно массово задерживать журналистов.

По данным «Интерфакса», в Минске только возле торгового центра «Галерея» на Немиге были задержаны около 10 сотрудников СМИ, причем среди них оказались даже представители государственного агентства БелТА. Кроме них также были журналисты ТАСС, БелаПАНа (Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк, Елена Толкачева), «Нового часа» и других изданий. Как сообщает «Медиазона», задержан фотокорреспондент Onliner Александр Ружечка, а также журналисты Алексей Ивашкевич, Анастасия Бойко и Дмитрий Мицкевич.

ТАСС пишет, что задержаны четыре их журналиста Наталия Федосенко, Гавриил Григоров, Валерий Степченков и Юрий Шамшура. Их везут в РУВД «Октябрьское». Агентство уточняет, что у них у всех была аккредитация нового образца от белорусского МИДа.

При этом в МВД сообщают, что журналистов задерживают для проверки документов.

Напомним, что на прошлой неделе в стране вообще не было аккредитованных иностранных журналистов, так как МИД Республики поменял процедуру аккредитации и аннулировал их все. В ряде стран это восприняли как давление на свободу прессы.