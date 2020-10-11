Силовики обостряют ситуацию в Минске: водометы, гранаты, брутальные задержания

«Марш гордости» в Беларуси в это воскресенье проходит по более жесткому сценарию, чем в предыдущие недели, силовики вновь начали жестоко задерживать протестующих, не дожидаясь пока они соберутся в многотысячные колоны, и сразу подключили к этому спецсредства.

На улицах Минска мирных демонстрантов разгоняют не только сотрудники ОМОНа в форме или в штатском, параллельно избивая их дубинками, но и водометы, в некоторых из которых используется окрашенная вода. Возле стелы «Минск — город-герой» против безоружных людей начали применять светошумовые гранаты. Силовики, как и в первые дни протестов, начали избивать дубинками лежащих на земле людей, которые не оказывают им никакого сопротивления. Есть множество пострадавших, помощь им оказывают волонтеры «Красного креста».

Тем не менее в отдельных районах столицы Республики противникам власти все же удавалось собраться в многотысячные колоны, однако оценить точную численность протеста в это воскресенье затруднительно, так как людей постоянно разгоняют в одних местах, они перегруппировываются и продолжают мирные шествия на других улицах.

Кроме того, шествия проходят в ряде других городов. В некоторых из них людей задерживают, а в других от этого воздерживаются.

При этом число задержанных журналистов, в том числе и российских, которых начали целенаправленно задерживать ещё до начал акции протеста, выросло до 38. Некоторых из них в итоге отпустили после проверки документов. Как ранее писал Sobesednik.ru, в числе задержанных было несколько аккредитованных корреспондентов ТАСС.

«Завтра комиссия СПЧ будет заниматься, изучать вопрос, связываться с пострадавшими журналистами, а дальше — принимать решение», — сказал «Интерфаксу» глава комиссии президентского Совета по правам человека по свободе информации и правам журналистов Павел Гусев.

Владимир Соловьев из Союза журналистов России назвал подобные задержания неприемлемыми, отметив, что точных данных у него пока нет.