Задержаны бывший президент Кыргызстана и экс-глава его администрации

В Кыргызстане после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева также задержан экс-глава администрации президента Фарид Ниязов. Все они проходят подозреваемыми по делу о массовых беспорядках.

Также супруга Атамбаева сообщила о задержании четырех сыновей экс-президента, передает радио «Говорит Москва».

Напомним, что беспорядки в Бишкек начались 6 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Сначала протестующие выпустили из СИЗО экс-президента, но затем он вновь был задержан. ЦИК признал выборы недействительными.