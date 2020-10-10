Прекращение огня между Ереваном и Баку не состоялось

Спустя пять минут после объявления прекращения огня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинил азербайджанскую сторону в нарушении режима. По данным ведомства, военные предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли.
«Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки», — цитирует Степаняна «Интерфакс».
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает об обстрелах азербайджанских населенных пунктов со стороны вооруженных сил Армении. «Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов», — рассказали в ведомстве.