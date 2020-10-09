В Петербурге задержан активист, участвовавший в чаепитии у дома, где жил Путин

Полиция 9 октября задержала активиста Никиту Левкина, сообщает Znak.com со ссылкой на движение «Весна». он был доставлен в 78 отдел полиции по Петербургу.

Сам активист предполагает, что задержание связано с акцией «Чаепитие», которую «Весна» провела 7 октября в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Активисты устроили импровизированное празднование дня рождения у дома, где ранее проживал Путин. Человек в маске президента разливал «гостям» чай, после чего те падали со стульев, имитируя отравление «Новичком».

Также полиция заинтересовалась создателем паблика «Гражданин Пушкин» Александром Беляевым. Его подозревают в причастности к записи видеообращения-поздравления жителей поселка Александровская.

Граждане обратились к президенту с просьбой не допустить строительства магистрали к городу-спутнику «Южный» через их поселок. Транзитная магистраль разделит их населенный пункт на две части, отделив от социальной инфраструктуры.

Против Беляева составлен протокол о нарушении установленного порядка организации массового мероприятия.