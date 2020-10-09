СБУ просит Google и Apple удалить российские санкционные приложения из их маркетов

Служба безопасности Украины обратилась в корпорации Google LLC и Apple Inc. с запросом об удалении из Play Market и App Store российских приложений, которые нарушают санкционный режим страны. Об этом спецслужба сообщила в своем Telegram-канале. В СБУ призвали иностранных коллег соблюдать их законодательство.

Речь идет о приложениях и социальных сетях, которые разработаны «юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции». Это касается сервисов «Яндекса» и Mail.ru (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Также это касается и приложений от российских государственных средств массовой информации: МИА «Россия сегодня», ВГТРК, НТВ и прочие.

Ранее компания Apple уже не стала удалять российские приложения из украинского маркета по требованию СБУ. Также Служба накануне обращала внимание на размещенные приложения, которые позволяют обходить блокировки «ВКонтакте» и других сервисов, писал портал «Укриаинформ».

В сентябре заместитель секретаря Совет национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что работа российских приложений может представлять угрозу для местных выборов в стране.