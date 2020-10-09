Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году

Лех Валенса, нобелевский лауреат премии мира 1983 года, дал эксклюзивное интервью Sobesednik.ru. Экс-президент Польши рассказал, что он думает о выдвижении на эту премию Алексея Навального, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сегодня в Осло Нобелевскую премию мира вручили Всемирной продовольственной программе ООН. Номинантов на следующий год можно выдвигать до февраля 2021-го. Среди них уже есть несколько человек. В частности, это президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и оппозиционный российский политик Алексей Навальный.

Свое мнение об этих кандидатах на награду Лех Валенса высказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Кто из трех кандидатов, на ваш взгляд, достоин такой награды – Путин, Трамп или Навальный? Может быть, кого-то из них вы включили бы уже в сегодняшний список?

– Видите ли, я люблю отвечать на вопросы без околичностей, а на этот вопрос мне трудно ответить.

Дело в том, что в свое время моя борьба была немножко другой – я боролся с системой. А сегодня борются с личностями. Это совсем другая философия борьбы, и поэтому мне трудно оценить вклад этих людей. Цель борьбы: система или личности – вот в чем различие...

Большое интервью с господином Валенсой, в котором нобелевский лауреат комментирует самые острые проблемы и конфликты современного мира, в ближайшее время будет опубликовано на Sobesednik.ru.