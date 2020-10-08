ФБК требует от ФСБ расследовать производство химического оружия, найденного ОЗХО

Юристы Фонда борьбы с коррупцией обратились в Федеральную службу безопасности России с требованием возбудить дело по статье 355 УК РФ «по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия». Вывод о том, что в России продолжается производство химического оружия в ФБК сделали на основании исследования Организации по запрещению химического оружия, нашедшей следы новой разновидности яда из группы «Новичок» в образцах Навального.

«Отравление Алексея Навального токсином из семейства “Новичок” свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации», — заключили сотрудники ФБК.

Там также напоминают, что в 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Согласно документу, разработка новых разновидностей таких ядов недопустима.

«Ознакомившись с докладом ОЗХО, требуем от ФСБ России возбудить уголовное дело по статье 355 УК РФ по факту незаконного производства и оборота запрещённого химического оружия. На принятие процессуального решения у следователей службы будет трое суток», — пишет в своем Twitter главный юрист ФБК Вячеслав Гимади.

После выхода доклада ОЗХО Германия и Франция заявили о необходимости ввести санкции против близких к Кремлю россиян, не найдя иных возможных объяснений отравления Навального, кроме как участие в этом российских властей. Сегодня их поддержали также Великобритания и Нидерланды.