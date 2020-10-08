Дуров: Apple требует блокировки Telegram-каналов, раскрывающих личности силовиков

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания Apple потребовала от него блокировать ряд Telegram-каналов, которые занимаются деанонимизацией сотрудников белорусских правоохранительных органов, разгоняющих мирных протестующих.

«Я думаю, что это не черно-белая ситуация, и я предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях», — пишет Дуров.

Он также отметил, что вскоре соответствующие Telegram-каналы @karatelibelarusi, @chatpartizan, @belarusassholes перестанут отображаться на устройствах iOS, но будут доступны для гаджетов на других операционных системах.

Ранее Telegram-канал Nexta после предупреждения о недопустимости насилия, которое проигнорировали силовики, опубликовал данные более тысячи сотрудников ведомства, полученный благодаря движению «кибер-партизан», которые борются против режима Лукашенко в Сети. Кроме этого Telegram-каналы выкладывают данные конкретных силовиков, которые участвовали в силовых разгонах протеста, спрятав лица за балаклавами. Их удается опознать при помощи алгоритмов распознавания образов на основании фотографий из их же социальных сетей, форме лица и глаз.