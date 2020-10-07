Латвия и Эстония временно отозвали своих послов из Беларуси

Для проведения консультаций из Минска были временно отозваны ещё два посла: Эйнарс Семанис, представляющий Латвию, и Мерике Кокаев из Эстонии. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание TUT.BY.

Ранее в связи с дипломатическим скандалом, инициированным белорусскими властями, страну покинули послы Германии, Польши и Швеции.

История началась в начале октября, когда руководство Беларуси потребовало от посольств Польши и Латвии сократить свое присутствие в стране. Латвия сразу же ответила, что не собирается делать этого. В Минске, в свою очередь, заявили, что требование носит обязательный характер.

Министр иностранных дел Польши после этого сообщил, что члены Евросоюза приняли решение отозвать своих послов для консультации. «Попытки белорусских властей нацелиться на отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС», — пояснили изданию в диппредставительстве ЕС.