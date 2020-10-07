"Конспирологические сценарии" и санкции против Кремля. Главное к утру 7 октября

Министерство иностранных дел РФ назвало выводы Организации по запрещению химического оружия по делу оппозиционера Алексея Навального «частью конспирологического сценария». Напомним, ранее ОЗХО подтвердило данные трех экспертиз, указывающих на то, что политик был отравлен веществами группы «Новичок».

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — гворится на сайте дипломатического ведомства.

В МИДе также отметили, что до сих пор не получены ответы на запросы Генпрокуратуры РФ. Ведомство рассчитывает на дальнейшее деполитизированное взаимодействие.

Алексей Навальный тем временем призвал Евросоюз ввести санкции против приближенных к российскому правительству олигархов.

«Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы», — цитирует Навального «Интерфакс» со ссылкой на его интервью газете Bild.

Президент США Дональд Трамп выступил в своем микроблоге с требованием опубликовать все данные его противников о том, что он якобы имеет политические связи с Россией.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации!» — цитирует ТАСС политика.

Минздрав Кыргызстана сообщил, что после агрессивных акций протеста в Бишкеке пострадало 768 человек. Это лишь та часть граждан, которые обратились за помощью, поясняют в министерстве.

Госпитализированы 218 пациентов, а 550 направлены на амбулаторное лечение. Молодой человек 2001 года рождения скончался от ушиба головного мозга.

Напомним, сегодня в стране, где отменены результаты парламентских выборов, будет избран временный глава правительства.