Германия не станет наказывать Путина "Северным потоком-2" – Bloomberg

Санкции против Кремля последуют, но едва ли «впечатлят» Москву, пишет Bloomberg. Евросоюз, по данным агентства, ограничится персональными санкциями против отдельных российских официальных лиц, а вот от идей об экономических санкциях против России или о замораживании «Северного потока-2» пока отказались.

Несмотря на то, что в Германии сейчас обвиняют Кремль не только в неопределенной реакции на отравление оппозиционного политика Алексея Навального, но и во взломе Бундестага, а также в убийстве чеченского беженца в Берлине в прошлом году, санкции против «Северного потока-2» в Германии все же не поддержат: коалиция против трубопровода недостаточно сильна, а Ангела Меркель объявила, что такие меры должны приниматься на уровне Евросоюза.

Однако сам факт санкций против российского руководства не вызывает особых вопросов после того, как ОЗХО признала, что Навальный был отравлен запрещенным веществом из разряда химического оружия. При этом Москва отрицает факт отравления.

Сам Навальный говорил в одном из своих интервью, что санкции против российской экономики не оказывают должного влияния на Кремль, и призывал вводить персональные санкции против окружения Владимира Путина. Он винит в случившемся с ним лично президента РФ.