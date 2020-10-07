Азербайджан уничтожил 10 жилых домов столицы Карабаха. Оттуда уехали 40% жителей

По словам вице-мэра Степанкарта Сурена Тамразяна, сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики осталось лишь 50-60% местных жителей, остальные покинули город из-за проходящих боевых действий и бомбежек.

«В основном выехали больные, пожилые люди, дети. Мы располагаем информацией, что 50-60 процентов по-прежнему в городе», — приводит его слова РИА Новости.

Также чиновник обратил внимание, что в город стянулись люди из прилегающих населенных пунктов: городов и сел. Назвать их точное число он не смог.

Таразянов рассказал, что из-за атак Азербайджана в городе были полностью разрушены 10 жилых домов: «Разрушено 10 домов, повреждена дорожная инфраструктура», — сообщил он журналистам предварительные данные.

На границе Нагорного Карабаха и Азербайджана сейчас идет война при участии вооруженных сил Армении. Стороны с самого начала обвиняли друг друга в нападении, а затем начали обмениваться заявлениями об атаках на мирных граждан. И то, и другое обе стороны также отрицают.