В ООН назначены два спецдокладчика по делу об отравлении Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что разбирательством по его делу будут заниматься спецдокладчик по свободе слова Ирен Хан и спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар.

Обращение в ООН Навальный подготовил с помощью своего французского адвоката Вильяма Бурдона, который сопровождал политика в деле «Ив Роше».

Ранее Организация по запрещению химического оружия подтвердила результаты исследований трех лабораторий о том, что против Навального применялось вещество «Новичок», пишет «Росбалт». Уточняется, что против политика использовалась новая версия препарата. В постпредстве заявили: «Российское государство обязано дать объяснения о том, что произошло».

В России же до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту произошедшего с Навальным.

«Расследования нет. Я так и не признан потерпевшим. У меня нет ни одного документа по делу. Даже моих собственных медицинских документов», — пишет оппозиционер.