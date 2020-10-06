Путин призвал готовиться к отмене санкций в отношении Украины

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, пишет ТАСС.

Украинский политик призвал президента Путина рассмотреть вопрос об отмене санкций в отношении ряда украинских компаний. По его словам, от этого страдают обе стороны.

Путин заявил, что готовится к отмене санкций необходимо, но при этом он отметил, что все санкции со стороны РФ проводились в порядке контрмер. Снять их в одностороннем порядке невозможно, заявил президент.