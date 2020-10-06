Освобожденного из СИЗО экс-президента Киргизии перевели под домашний арест

Первомайский суд в Бишкеке перевел экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из-под стражи под домашний арест.

Об этом рассказал его адвокат Замир Жоошев, передает «Интерфакс». Напомним, политика освободили из СИЗО в ходе беспорядков, которые начались в Бишкеке 5 октября.

В июне Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета. Бывший глава государства ожидал суда по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в августе прошлого года, он находился в СИЗО Госкомитета национальной безопасности.

Экс-премьер Киргизии Сапар Исаков на встрече со сторонниками Социал-демократической партии Киргизии заявил, что сейчас Атамбаев, который ранее возглавлял эту партию, плохо себя чувствует, в связи с чем не смог прийти на мероприятие.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов, после объявления которых в стране начались волнения.