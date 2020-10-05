Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили расследование отравления Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону расследование ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня разговаривал со своим французским коллегой по телефону и поинтересовался, почему на запрос РФ из Генпрокуратуры по анализам Навального они нам не отвечают», — заявил глава МИД РФ.

В Париже сообщили, что ждут ответа от ОЗХО. Кроме этого, Лавров сообщил, что 24 сентября Франция в Гааге предложила проект заявления, где «уже было сказано, что, как подтвердил секретариат ОЗХО, Навальный был отравлен "Новичком"». «А секретариат вообще еще ничего не подтвердил. У нас есть письмо генерального секретаря», — добавил он.