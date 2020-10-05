Минченко предсказал отставки "протестных" губернаторов Коновалова и Сипягина

Компания «Минченко консалтинг», основанная приближенным к Кремлю политологом Евгением Минченко (наиболее известен своей концепцией «Политбюро 2.0»), составила рейтинг устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». В нем три зоны: красная, желтая и зеленая в зависимости от того, насколько прочно губернатор сидит в своем кресле. Рейтинг учитывает электоральные процессы, а также связи глав с федеральным центром и местными элитами, следует из материала «Открытых медиа».

Самое неблагоприятное положение в «красной зоне», по мнению Минченко, занимают победившие единороссов на протестном голосовании главы Хакасии и Владимирской области Валентин Коновалов от КПРФ и Владимир Сипягин от ЛДПР (во Владимире ЕР взяла все места в городской парламент). У них нет серьезных связей в Москве, а устойчивости их положению не добавляют недавние аресты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и сына бывшего главы Иркутской области Сергея Левченко. Эксперт считает, что этих двоих ждет вынужденная добровольная отставка, но не исключается и силовое решение проблемы в виде уголовных дел по какому-нибудь поводу.

Претендентом на отставку заявлен и провластный глава Дагестана Владимир Васильев, который выполнил свои установки в отношении местных элит и теперь, по данным РБК, намерен уйти.

В «красной зоне» находятся также губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, и главы трёх республик Шолбан Кара-Оол (Тыва), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия) и Вячеслав Битаров (Северная Осетия). Все они должны избираться в 2021 году, что традиционно навлекает на них риск отставки.

Врио губернатора Хабаровского края Михали Дегтярев, несмотря на продолжающиеся протесты и скандальный пиар, находится в «желтой зоне», так как укрепляет свое положение связями в регионе и созданием коалиции. Также зону риска покинули новоизбранные главы Архангельской и Иркутской областей Александр Цыбульский и Игорь Кобзев (оказался сразу в «зеленой зоне»).

Политолог Александр Кынев, изучающий региональную политику, полагает, что к возможным отставкам Коновалова и Сипягина следует относиться со скепсисом, так как переизбыток давления на оппозицию ни к чему хорошему Кремль не приведет, особенно, учитывая прецедент с Хабаровском: «Чем больше скандала — там выше уровень протестного голосования», — приводит его слова издание.