Кремль не осведомлен, обсуждают ли власти жесткий карантин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «не слышал», говорит ли кто-нибудь в руководстве страны о введении нового локдауна. Не исключено, что говорят, следует из слов предстателя Кремля.

«Я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет. Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас», — приводит его слова ТАСС.

Также Песков заверил, что ему ничего не известно о возможном введении массового карантина в Москве через две недели. По поводу этого вопроса он рекомендовал говорить с руководством столицы.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательство для всех работодателей перевести 30% офисных сотрудников на удаленку. Также он рекомендовал всем людям пожилого возраста не выходить из дома, а в школах устроил двухнедельные каникулы. При этом Минпросвещения в течение часа сперва заявило о введении дистанционного обучения в московских школах, а затем сразу же опровергло это.