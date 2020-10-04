Азербайджан заявил о захвате города Джабраил и завел дело на главу Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли город Джабраил на границе с Нагорным Карабахом.

«Сегодня азербайджанская армия освободила города Джабраил и ряд сел», — написал глава государства в своем Twitter.

Как пишет РИА Новости, Министерство обороны Армении опровергло данную информацию, назвав захват города ложью.

Кроме того, Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело против карабахского лидера Араика Арутюняна. Ему вменяют преступления сразу по 15 статьям. Причиной этого называют предполагаемый обстрел города Гянджи, во время которого погиб один человек и пострадали ещё 32.

Карабах и Армения, в свою очередь, обвиняют Азербайджан в многочисленных обстрелах городов, в том числе столицы непризнанной республики Степанкарта, по которому, по словам вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, вновь нанесен ракетный удар. По данным РИА Новости, в городе действительно раздались два взрыва и включилась воздушная серена.