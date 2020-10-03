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Погибшие солдаты в Нагорном Карабахе остаются на территории конфликта

Политика
11:26, 03 октября 2020

Погибшие солдаты в Нагорном Карабахе остаются на территории конфликта

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Варгам Погосян со ссылкой на данные разведки сообщил о том, что армия Азербайджана за весь период обострения военного конфликта в регионе потеряла три тысячи человек.

При этом отмечается, что большая часть тел погибших солдат находится на нейтральной территории, однако никаких мер для передислокации погибших не принимается, пишет Znak.com.

Напомним, военные действия между Баку и Ереваном продолжаются с 27 сентября. В Армении сейчас собирается гуманитарный груз для помощи пострадавшим районам Нагорного Карабаха.

Теги: #Нагорный Карабах #Армения #Азербайджан

Рубрика: Политика

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