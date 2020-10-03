МИД РФ не допустил российских дипломатов до Навального

МИД РФ обвинил дипломатическое ведомство Германии в «антироссийских выпадах», пишет «Новая газета».

Министерство сетует на «безосновательные обвинения и угрозы» в адрес России. На фоне этого российским дипломатам отказали в доступе к политику Алексею Навальному, который после отравления проходит лечение в немецкой клинике Charite.

«До сих пор не поступало реакции на письмо наших депутатов с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с А.Навальным», — пишет МИД РФ.

Также уточняется, что Генпрокуратура подготовила уже четвертый запрос на правовую помощь в связи с делом Навального.